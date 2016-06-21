Украинский омбудсмен рассказала, о чем удалось договориться с российской стороной в Минске

Об этом украинский омбудсмен сообщила на телеканале "112 Украина".

"Мы действительно договорились о том, что будет заключен специальный меморандум о перемещении тех лиц, которые по состоянию на 18 марта 2014 года уже были осуждены украинскими судами. И которых сегодня или оставляют отбывать наказание на территории АР Крым, или, абсолютно вопреки украинскому законодательству, передают для отбывания наказания на территорию РФ, что эти украинцы будут постепенно возвращены, перемещенные на территорию, подконтрольную Украине", – сказала Лутковская.

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Напомним, 21 июня в Минске впервые состоялись переговоры уполномоченных по правам человека Татьяны Москальковой от России и Валерии Лутковской от Украины.