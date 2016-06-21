Омбудсмены России и Украины впервые встретились в Минске

Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

Отмечается, что во время встречи они сверили списки украинских заключенных, содержащихся на территории оккупированного Крыма, и договорились подписать Меморандум о перемещении на украинскую сторону ее граждан, содержащихся в СИЗО и колониях.

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"Мы также договорились об интенсификации сотрудничества по ключевым вопросам в сфере защиты прав российских граждан на территории Украины и украинских граждан на территории РФ и других аспектов гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте Москальковой.

Напомним, в мае Лутковская заявила о готовности переместить осужденных из Крыма на материковую часть Украины.