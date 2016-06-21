Порошенко выразил главе Национального собрания Франции разочарование поддержкой снятия санкций против РФ

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, находясь с рабочим визитом во Франции, Порошенко провел встречу с Бартолоном и проинформировал его, что ситуация на Донбассе остается сложной, Россия продолжает грубо нарушать нормы международного права, и именно этим, по его мнению, должно руководствоваться мировое сообщество в своей реакции на действия России.

Кроме того, отмечается, что Порошенко выразил разочарование решением Национального собрания Франции относительно санкций против России. Он отметил, что рассчитывает на дальнейшую солидарность и единство Европейского Союза в вопросе поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В этом контексте украинский президент отметил принципиальную позицию Бартолона в вопросе соблюдения порядка въезда на временно оккупированные территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Порошенко проинформировал собеседника о последних достижениях на пути реформ, дорожной картой которых неизменно остается Соглашение об ассоциации с ЕС. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с коррупцией, реформированию прокуратуры, сферы судоустройства и децентрализации власти, в которых Франция предоставляет экспертную помощь нашему государству.

Глава государства призвал парламентариев Франции способствовать принятию решения о введении безвизового режима Европейским Союзом для украинских граждан уже в ближайшее время.

Также Порошенко пригласил председателя Национального собрания Франции осуществить визит в Украину в удобное время.

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Напомним, 8 июня Сенат (верхняя палата парламента) Францииобратился к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Европейским союзом против РФ.

До этого, 28 апреля, за резолюцию, которая призывает местное правительство выступить за снятие экономических санкций, введенных Западом против РФ за агрессию в Украине, проголосовало Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции.