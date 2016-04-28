Парламент Франции предлагает правительству снять санкции с России

Об этом говорится в сообщении национального собрания в Twitter.

В голосовании принял участие 101 депутат, из которых 55 проголосовали за поддержку резолюции (при необходимых 50) и 44 были против. Следует отметить, что в Национальное собрание входят всего 577 депутатов.

Adoption de la résolution sur la levée des sanctions contre la Russie. Votant: 101. Majorité: 50. Pour: 55. Contre: 44. 2 Abst. #DirectAn — Assemblée nationale (@AssembleeNat) April 28, 2016

Как сообщает "Европейская правда", проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог". В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексований Россией Крым.

Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает власть к конкретным действиям.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе было создано так называемую Донецкую и Луганскую "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Также в 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.