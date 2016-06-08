Сенат Франции проголосовал за резолюцию о смягчении санкций против РФ

Данное решение было принято на вечернем заседании после 4-часового обсуждения, пишет Европейская правда.

Окончательные формулировки резолюции пока не опубликованы - в текст документа были внесены ряд правок. Позиция парламента во время дебатов была смягчена; в частности, относительно постепенного характера снятия санций.

Всего в Сенате 348 депутатов, за проголосовало 302 депутата, против - 16.

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В то же время, документ не является обязывающим для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации) парламента страны.

Решение о продлении санкций против РФ, как ожидается, будет принято Советом ЕС в ближайшие недели; на майской встрече Большой Семерки президент Франции поддержал сохранение санкций.