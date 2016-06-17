В ООН уже готовятся ответить на письмо-протест Украины после скандального заявления Пан Ги Муна

Как сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, формальный ответ на протест Киева уже готовится, передает Deutsche Welle.

Дюжаррик отметил, что письма в ООН от стран-членов "не редкость".

В то же время он не стал подробнее комментировать дипломатический скандал, который разгорелся из-за высказывания генсека ООН в России, и резкую реакцию постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Читайте такжеГенсек ООН заявил о "критически важной" роли РФ в конфликте на Донбассе, посол Украины отреагировалНапомним, ранее Украина направила в ООН письмо протеста из-за высказываний генерального секретаря организации Пан Ги Муна о роли России в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал возмущение заявлениями генсекретаря ООН, что Россия должна «играть критически важную роль» в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Ельченко добавил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.

После этого Организация Объединенных Наций удалила фразу о роли России в урегулировании конфликта в Украине с текста речи генерального секретаря организации Пан Ги Муна на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России.