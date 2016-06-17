На Закарпатье местный депутат по неосторожности застрелил на охоте майора полиции

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"Депутат Великоберезнянской районной рады от Радикальной партии Олега Ляшко (бывший работник Великоберезнянского райотдела милиции) Иван Псяйка вместе со своим знакомым Михаилом Сечкой (майор полиции, начальник сектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области) пошли на охоту в лесной массив вблизи с. Лубня на территории УНПП. Во время охоты И.Псяйка по неосторожности застрелил своего напарника М.Сечку, в результате чего тот погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Председатель ОГА Геннадий Москаль выразил соболезнования родным и близким погибшего. При этом указал на нарушение закона участниками трагического случая.

"Вместе с тем не могу обойти тот факт, что фигуранты несчастного случая, которые имеют прямое отношение к правоохранительным органам и в первую очередь должны были бы следить за соблюдением закона, занимались браконьерством на территории Ужанского национального природного парка. Я дал поручение прокуратуре области и Главному управлению Национальной полиции тщательно изучить обстоятельства трагедии и сделать жесткие выводы. Никаких поблажек никому не будет, перед законом все равны. Этот случай должен стать наукой для всех других, кто захочет демонстративно нарушать закон", - цитирует Москаля пресс-служба ОГА.