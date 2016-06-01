Москаль рассказал, откуда могла взяться "черная бухгалтерия" Партии регионов

По его словам, поджог был инспирирован Службой безопасности Украины, говорится на сайте главы Закарпатской ОГА.

"Я был членом ВСК Верховной Рады по расследованию преступлений во время Революции Достоинства и рассматривал этот поджог как один из эпизодов. Офис Партии регионов на Липской принадлежал нардепу от ПР Григорию Смитюху, у которого тогда был конфликт с руководством партии, поэтому его имущество не было жаль принести "в жертву". Кстати, Смитюх так же склонялся к версии, что поджог был инспирирован тогдашней правящей верхушкой", - рассказывает Москаль.

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Причиной таких действий он считает желание продемонстрировать обществу крайний экстремизм протестующих и дать повод Януковичу принять в отношении них жесткие меры.

"Поджог устроили изнутри работники СБУ или их агентура, а уже после этого в партийный офис попали протестующие. Во время пожара погибли двое людей", - убежден глава Закарпатской ОГА.

Тогда, по его словам, в суматохе из офиса похитили деньги, ценные вещи и "амбарну книгу" Партии регионов, которая находилась в СБУ.

"А теперь ее решили таким образом легализовать. Кстати, уголовное дело по поджогу офиса ПР по сегодня так и не расследовано до конца, поджигатели не установлены и не привлечены к уголовной ответственности", - подытожил Москаль.

Как сообщал УНИАН, вчера Лещенко на брифинге в Киеве обнародовал 22 страницы документов так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В них, в частности, говорится о том, что в 2012 году представители Партии регионов в виде взяток выплатили членам Центризбиркома Украины 3 млн грн, а также ежемесячно выплачивали свыше 1 млн долларов ряду центральных телеканалов за так называемую "джинсу".