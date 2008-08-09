Спецкомиссия ВР рассмотрит претензии Семенюк к покупателю "Криворожстали"

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации на ближайшем заседании рассмотрит претензии Фонда государственного имущества к компании ArcelorMittal, приватизировавшей в 2005 году крупнейший в Украине меткомбинат "Криворожсталь" (ныне "АрселорМиттал–Кривой Рог").

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» № 137 от 8 августа.

"Инвестор не должен страдать от политических действий. Комиссия станет в этом вопросе арбитром, выведя его из политических рамок в экономическую плоскость с учетом интересов и государства, и инвестора", - заявил народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ).

Газета напоминает, что в середине июля ФГИ объявил о намерении в судебном порядке разорвать договор с ArcelorMittal о покупке "Криворожстали" по причине невыполнения инвестором четырех пунктов договора купли-продажи "Криворожстали". Ведомство подготовило иск и обратилось в Кабинет министров с просьбой выделить 72,7 млн. грн. для внесения регистрационного сбора при его подаче в Международный коммерческий арбитражный суд. В ответ премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что, по ее данным, ArcelorMittal выполняет все условия договора, и назвала заявления ФГИ провокационными.

"Мы дадим свою оценку того, насколько претензии ФГИ отвечают реальности, после анализа результатов проверки выполнения компанией своих инвестобязательств. Но пока веры в то, о чем говорит глава ФГИ, мало", - сказала член комиссии по вопросам приватизации Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС).

Если опасения членов комиссии подтвердятся, они вправе обратиться в правительство и Совет национальной безопасности и обороны с рекомендацией сменить главу ФГИ, добавил народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов).

"Это может стать основанием для выражения недоверия госпоже СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО со стороны правительства и, следовательно, внесения в парламент законопроекта о ее увольнении", – отметил в свою очередь народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина).

Между тем по мнению председателя правления Центра политических исследований "Пента" Владимира ФЕСЕНКО, если в парламенте будет поставлен вопрос о смене главы ФГИ, прогнозировать исход голосования трудно. "Многое будет зависеть от внутрипарламентской конъюнктуры. Вопрос смены главы фонда может стать предметом торга между фракциями в ходе переговоров по более принципиальным вопросам – таким как конституционная реформа и поправки к госбюджету", - сказал он.

Как сообщалось, в начале июня коалиция договорилась о голосовании за снятие с должности главы ФГИ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Но "регионалы" заявили, что при рассмотрении данного вопроса глава фонда должна присутствовать в зале парламента. В то время В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО находилась на больничном.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 7 августа заявила Ъ, что "рассмотрение вопроса выполнения инвестобязательств – право членов комиссии", отказавшись от более подробных комментариев. Не стали комментировать ситуацию и в пресс-службе "АрселорМиттал–Кривой Рог".