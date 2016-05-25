"Операция напомнила холодную войну": у Порошенко рассказали подробности вывоза Савченко из России (фото с самолета)

21:39, 25 мая 2016
Политика
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Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал подробно, как украинку Надежду Савченко вывозили из России.

Савченко, самолет / facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эта операция напомнила мне холодную войну. Когда диссидентов обменивали и освобождали в свободный мир", - отмечается в его сообщении.

По его словам, президентский борт вылетел в Ростов около восьми часов. Сам Цеголко с Ириной Геращенко добирались туда почти два с половиной часа, поскольку облетали оккупированный Донбасс.

"В Ростове стояли больше часа, прежде чем увидели два автобуса, которые двигались к нашему самолету. Сердце сжалось. Я вспомнил миг приговора на этом судилище, когда российского судью охраняли с дюжину автоматчиков в масках. А потом выталкивали нас из зала, когда мы пели гимн", - рассказывает пресс-секретарь Порошенко.

Кроме того, он упомянул и о запрете разглашать факт освобождения Савченко до того момента, как самолет с ней сядет в Борисполе, ведь операция могла сорваться.

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"Автобус с Надеждой простоял около получаса, не сдвинув с места. Возможно, те, кто "слил" эту информацию, надеялись на срыв всего. Но им не удалось. Два автобуса подъехали ближе. И из них вышла Надежда. На удивление автоматчиков в масках рядом не было", - сообщил Цеголко.

В тот момент ему и Ирине Геращенко так и не позволили выйти из самолета.

"Потом полчаса президентский самолет с Надеждой не мог вылететь домой: "граница пока закрыта", - сообщил в рацию голос российского диспетчера", - поделился воспоминаниями пресс-секретарь президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.

Надежда Савченко наконец в Украине
Надежда Савченко наконец в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Мама Савченко перед прибытием дочери /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама и сестра Савченко
Мама и сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
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Порошенко вручил Савченко "Золотую Звезду" /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
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Савченко перед отлетом из России
Савченко перед отлетом из России /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестры Савченко в Украине
Сестры Савченко в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

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