"Операция напомнила холодную войну": у Порошенко рассказали подробности вывоза Савченко из России (фото с самолета)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эта операция напомнила мне холодную войну. Когда диссидентов обменивали и освобождали в свободный мир", - отмечается в его сообщении.

По его словам, президентский борт вылетел в Ростов около восьми часов. Сам Цеголко с Ириной Геращенко добирались туда почти два с половиной часа, поскольку облетали оккупированный Донбасс.

"В Ростове стояли больше часа, прежде чем увидели два автобуса, которые двигались к нашему самолету. Сердце сжалось. Я вспомнил миг приговора на этом судилище, когда российского судью охраняли с дюжину автоматчиков в масках. А потом выталкивали нас из зала, когда мы пели гимн", - рассказывает пресс-секретарь Порошенко.

Кроме того, он упомянул и о запрете разглашать факт освобождения Савченко до того момента, как самолет с ней сядет в Борисполе, ведь операция могла сорваться.

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"Автобус с Надеждой простоял около получаса, не сдвинув с места. Возможно, те, кто "слил" эту информацию, надеялись на срыв всего. Но им не удалось. Два автобуса подъехали ближе. И из них вышла Надежда. На удивление автоматчиков в масках рядом не было", - сообщил Цеголко.

В тот момент ему и Ирине Геращенко так и не позволили выйти из самолета.

"Потом полчаса президентский самолет с Надеждой не мог вылететь домой: "граница пока закрыта", - сообщил в рацию голос российского диспетчера", - поделился воспоминаниями пресс-секретарь президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.