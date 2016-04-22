Кива прокомментировал инициативу Деканоидзе по его увольнению

В комментарии Еспресо.TV Кива сказал, что не знает о сегодняшнем заявлении Деканоидзе, которая хочет отправить его в отставку.

"Это ее право. Она это делает с декабря месяца", - отметил Кива.

Кива утверждает, что, обвиняя его в некорректных высказываниях относительно АТОшников, Деканоидзе просто "ищет повод".

"Знаете что, пусть она не перекручивает, по той простой причине, что, больше чем я, мало кто сделал для АТОшників. Возможно, министр. АТОшники у меня работают, за АТОшниками я всегда слежу. Я очень много уделяю внимания АТОшникам. Она хочет найти повод?", - сказал Кива.

Читайте такжеКива продолжает ходить с пистолетом "в трусах" - уже в центре Киева (фото)Он заявил, что согласится на отставку только, если "будет поставлена задача министром внутренних дел".

"Для меня это будет догма", - сказал Кива.

Информацию о том, прошел ли он переаттестацию, начальник департамента противодействия наркопреступности комментировать отказался.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе 22 апреля заявила о намерении обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову с инициативой об увольнении Кивы.