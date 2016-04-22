Деканоидзе инициирует увольнение скандального наркоборца Кивы
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе будет обращаться к министру внутренних дел Арсену Авакову с инициативой об увольнении начальника Департамента противодействия наркопреступности НПУ Ильи Кивы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Киеве.
“Я подаю документы на имя министра на увольнение Кивы и надеюсь на поддержку, потому что его слова, особенно в адрес АТОшников - это неприемлемо”, - сказала Деканоидзе.
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По данным СМИ, Кива ранее обвинил народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Мустафу Найема в организации дискредитационной кампании против него. Кроме того, брата Мустафы - Маси Найема Кива обвинил в связях с наркобизнесом. Тот в марте подал в суд на Киву, но начальник департамента противодействия наркопреступности не приходит на судебные заседания.
Кроме того, Кива заявил, что наркотики, в частности кокаин употребляют некоторые сотрудники МВД и прокуратуры.
Также он отказывается проходить переаттестацию.
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