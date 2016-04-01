Кива планирует пройти переаттестацию, но когда именно, не сообщил

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

На вопрос, планирует ли он пройти переаттестацию, Кива ответил: «Обязательно, как каждый милиционер в моей стране».

В то же время на вопрос, когда именно он планирует пройти переаттестацию, Кива сказал следующее: «Я подневольный человек. У меня есть приказы и задачи... Поставленная задача будет выполнена. До этого момента, все задачи, которые ставило передо мной руководство выполнялись на 5 с плюсом».

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По словам Кивы, переаттестация является «очень важным процессом для всей правоохранительной системы».

«Это процесс очищения. Главное, чтобы аттестация не превращалось в судилище и выяснения отношений заинтересованных лиц в решении тех или иных ситуаций», - добавил он.

Кива также сообщил, что сейчас находится в командировке.

«Я нахожусь в командировке в Хмельницком. Здесь у меня рабочие встречи, проведение лекций для студентов Хмельницкого университета права. Выполняю свою работу. В данном случае произошла накладка с моей командировкой и вопросом моего присутствия на переаттестации», - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего, почему он не согласовал свой рабочий график чтобы переаттестация не совпала с пребыванием в командировке, Кива сказал: «Я точно не занимаюсь планированием и не влияю на него. Это процессы, которые меня не касаются. Я выполняю поставленную перед собой цель и выполняю свою работу».

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Нацполиции сообщили, что на 1 апреля 2016 года в помещении Центра рекрутинга Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, вул. Богдана Хмельницкого, 54, планировалось проведение психологического тестирования MIDOT сотрудников Национальной полиции.

К сообщению был добавлен список сотрудников, приглашенных на это тестирование. В списке присутствовало только одна фамилия - это Кива.