В ВР зарегистрированы проекты постановлений об увольнении членов Кабмина и формирования состава правительства
10:22, 14 апреля 2016Политика
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В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений "Об увольнении с должностей членов Кабинета министров" и "О формировании состава Кабинета министров" (внесены председателем ВР Владимиром Гройсманом), а также проект постановления "О Кабинете министров".
Тексты документов пока отсутствуют на сайте / УНИАН
Авторами проекта постановления «О Кабинете министров» являются председатели фракций «БПП» Юрий Луценко и «Народный фронт» Максим Бурбак.
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В то же время тексты документов пока отсутствуют на сайте.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР должна голосовать за решения по смене руководства Верховной Рады и нового правительства.
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