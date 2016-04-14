В ВР зарегистрированы проекты постановлений об увольнении членов Кабмина и формирования состава правительства

Авторами проекта постановления «О Кабинете министров» являются председатели фракций «БПП» Юрий Луценко и «Народный фронт» Максим Бурбак.

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В то же время тексты документов пока отсутствуют на сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР должна голосовать за решения по смене руководства Верховной Рады и нового правительства.