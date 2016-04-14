В ВР зарегистрированы проекты постановлений об увольнении членов Кабмина и формирования состава правительства

10:22, 14 апреля 2016
Политика
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В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений "Об увольнении с должностей членов Кабинета министров" и "О формировании состава Кабинета министров" (внесены председателем ВР Владимиром Гройсманом), а также проект постановления "О Кабинете министров".

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Авторами проекта постановления «О Кабинете министров» являются председатели фракций «БПП» Юрий Луценко и «Народный фронт» Максим Бурбак.

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В то же время тексты документов пока отсутствуют на сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР должна голосовать за решения по смене руководства Верховной Рады и нового правительства.

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