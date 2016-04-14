Рада рассматривает формирование нового состава Кабмина (прямая трансляция)
12:40, 14 апреля 2016Политика
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Верховная Рада Украины планирует начать работу с вопроса о правительстве, отзыва Владимира Гройсмана и Андрея Парубия из руководства парламента и формирования нового состава Кабинета министров.
Рада выбирает новый Кабмин / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня указано, что первым вопросом будет "О Кабинете министров Украины", вторым вопросом - проект постановления "Об отзыве с должности председателя ВР, об избрании председателя ВР и первого заместителя председателя ВР".
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Третьим вопросом будет формирование состава правительства, а четвертым - освобождение от должностей членов правительства.
Следующий вопрос - одобрение программы деятельности правительства. Далее парламент планирует досрочно прекратить полномочия некоторых народных депутатов.
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