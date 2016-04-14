Рада рассматривает формирование нового состава Кабмина (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня указано, что первым вопросом будет "О Кабинете министров Украины", вторым вопросом - проект постановления "Об отзыве с должности председателя ВР, об избрании председателя ВР и первого заместителя председателя ВР".

Читайте такжеВ Раду внесен законопроект о назначении Гройсмана премьер-министром

Третьим вопросом будет формирование состава правительства, а четвертым - освобождение от должностей членов правительства.

Следующий вопрос - одобрение программы деятельности правительства. Далее парламент планирует досрочно прекратить полномочия некоторых народных депутатов.