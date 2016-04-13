Еврокомиссия предложит отмену виз для украинцев через две недели - СМИ

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия внесет свое предложение по визовой либерализации для Украины через две недели", - написал Йозвяк.

Отметим, что для отмены виз для украинцев предложения Еврокомиссии еще должны одобрить большинство стран-членов ЕС и Европейский парламент.

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Как сообщал УНИАН, вчера "Польское радио" со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия предложит отмену виз для украинцев уже 14 апреля.

Ранее агентство Reuters отмечало, что ЕК предложит Украине безвизовый режим, независимо от результатов референдума в Нидерландах, в ходе которого голландцы более чем 60% голосов высказались против ассоциации Украины с ЕС.

В то же время собеседник Reuters отмечал, что в предложении Еврокомиссии будет содержаться норма, позволяющая странам ЕС временно восстановить визы, если произойдет всплеск миграции.

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В свою очередь украинский президент Петр Порошенко уверен, что Еврокомиссия предложит отмену для украинцев уже в ближайшее время.

В частности он подчеркнул, что общался с премьер-министром Нидерландов, который четко заявил, что Нидерланды будут поддерживать инициативу по предоставлению украинцам безвизового режима.