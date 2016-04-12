Еврокомиссия предложит отмену виз для украинцев 14 апреля - СМИ

О таких планах сообщает Польское радио.

Издание напоминает, что в понедельник агентство Reuters сообщило об ожидаемом положительном решении Еврокомиссии по отмене виз для украинцев в этом месяце.

В то же время отмечается, что Европейская комиссия может только предложить отмену виз, но окончательное решение в этом деле принадлежит странам ЕС.

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При этом издание подчеркивает, что после недавнего голландского референдума появились сомнения, предложит ли Брюссель внести изменения в положения, чтобы снять Украину из списка стран, подпадающих под требования о получении виз. В ходе референдума, большинство голландцев проголосовали против Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. И хотя вопрос виз не связан с этим соглашением, но многие комментаторы считали, что нежелание к приближению стран восточной Европы к ЕС может также повлиять на решение об отмене виз.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко надеется, что в Европе уже в ближайшее время рассмотрят безвизовый режим с Украиной.