Ющенко встречается с Меркель с глазу на глаз

В Киеве в Доме Городецкого началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в формате «с глазу на глаз».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи Президент Украины выразил надежду, что в рамках этого визита, который в статусе Федерального канцлера Германии А.МЕРКЕЛЬ осуществляет в Украину впервые, будет продолжен «очень важный диалог» двух государств.

«Я надеюсь, что в рамках этого визита мы положим начало новому этапу наших отношений», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь А.МЕРКЕЛЬ отметила, что Украина и Германия сейчас тесно сотрудничают.

«Наши отношения достаточно тесные. Мы имеем не только экономические, но и политические контакты. Германия ярко выражает заинтересованность в отношениях с Украиной как экономического, так и общеполитического характера», – сказала Федеральный канцлер.

После завершения встречи под председательством Президента Украины и Федерального канцлера состоятся украинско-немецкие переговоры в расширенном составе.

Главные темы, которые планируется поднять во время переговоров: европейская и евроатлантическая интеграция Украины, вопросы развития энергетического сотрудничества, инвестиционное сотрудничество в контексте подготовки к Евро-2012, имиграционно-визовая политика в рамках подготовки Нового усиленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Президент Украины ожидает, что визит в наше государство Федерального канцлера Германии А.МЕРКЕЛЬ станет «этапным шагом в развитии традиционно дружеских и партнерских взаимоотношений между Украиной и Германией».