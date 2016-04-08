Референдум в Нидерландах не повлияет на безвизовый режим между Украиной и ЕС - Геращенко

Результаты референдума в Нидерландах не повлияют на введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

В этом заверил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

По его словам, референдум не повлияет ни на сроки введения безвизового режима, ни на любые экономические связи Украины с Евросоюзом.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

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По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.