Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией

Об этом он заявил в ходе общения с диаспорой в Вашингтоне, сообщает "Укринформ".

"Рада не поддержит этот законопроект. Давайте не будем даже обсуждать", – сказал он, отвечая на вопрос, подпишет ли он закон о прекращении дипотношений с РФ в случае принятия его парламентом.

Вместе с тем президент заявил, что усилия нужно сосредоточить на полном выполнении Минских соглашений.

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"Это (законопроект – УНИАН) инициатива нескольких депутатов. Наш мирный план – это имплементация Минских договоренностей", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, необходимо наладить эффективную координацию с целью давления на Россию, чтобы та выполнила свои обязательства в рамках Минских договоренностей, в частности вывела свои войска, технику и вооружение, что позволило бы стабилизировать ситуацию и провести выборы на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 30 марта комитет Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту принять проект постановления о приостановке дипломатических отношений с Россией.

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