Проект изменений в Конституцию о совмещении депутатства с работой в правительстве передан на регистрацию - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам.

Депутат отметил, что под инициативой зарегистрировать эти изменения было собрано 176 подписей (при необходимых 150).

По словам Ляшко, в поддержку законопроекта подписи поставили представители всех фракций, кроме "Оппозиционного блока", к которому даже не обращались.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, комментируя соответствующую законодательную инициативу, Ляшко отметил, что часть 2 статьи 78 Конституции предусматривает, что народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

“Я предлагаю к части 2 статьи 78 Конституции Украины добавить норму, которая предусматривает, что народные депутаты Украины могут совмещать представительский мандат с деятельностью на посту премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины”, - пояснил депутат.

По его словам, в 24 странах Европы члены правительства одновременно являются депутатами парламента.

По мнению Ляшко, такие изменения к Конституции в частности дадут возможность людям знать, какая партия ответственна за работу того или иного министра.