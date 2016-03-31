Ляшко инициирует изменение Конституции для разрешения депутатам ВР одновременно быть членами Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам.

“Я инициирую изменение статьи 78 Конституции Украины. Сейчас собрано уже 128 подписей. Для того, чтобы зарегистрировать эти изменения, нужно 150 подписей”, - сказал Ляшко.

Он пояснил, что часть 2 статьи 78 Конституции предусматривает, что народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

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“Я предлагаю к части 2 статьи 78 Конституции Украины добавить норму, которая предусматривает, что народные депутаты Украины могут совмещать представительский мандат с деятельностью на посту премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины”, - пояснил депутат.

По его словам, в 24 странах Европы члены правительства одновременно являются депутатами парламента.

По мнению Ляшко, такие изменения в Конституции, в частности, дадут возможность людям знать, какая партия ответственна за работу того или иного министра.

Депутат также отметил, что подписи под законопроектом оставили представители разных фракций.

“Все фракции парламента поддерживают эту инициативу”, - добавил Ляшко.

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