Тимошенко озвучила условия вхождения "Батькивщины" в коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала в комментарии журналистам.

Тимошенко напомнила о 5 требованиях "Батькивщины", при условии выполнения которых они готовы войти в коалицию. В частности, это касается индексации заработных плат и пенсий, а также наведения порядка в системе тарифов.

"Мы поставили условие: сначала принимаются определенные законопроекты, которые нами названы. Эти законопроекты внесены в Верховную Раду. Большинство из них уже прошло комитеты. И если есть добрая воля менять стратегию социально-экономического развития, - это надо голосовать", - сказала она.

Вместе с тем, отметила Тимошенко, "нам говорят: вы сначала войдите в коалиции, а потом мы посмотрим, что будем делать".

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"Такие фокусы ни со страной, ни с народом, ни с “Батькивщиной” нашей, как партией, больше не пройдут. Сначала сделайте что-то для людей, а потом требуйте от кого-вступления в коалицию", - сказала Тимошенко.

На вопрос, остается ли "Батькивщина" в переговорах относительно создания новой коалиции, она сказала: "Мы остаемся в переговорах, но наше условие: сначала голосуем пакет законопроектов, которые четко урегулируют ситуацию в стране, а после этого, пожалуйста, создаем коалицию, но не наоборот".

Кроме того, Тимошенко отметила, что при выполнения выдвинутых "Батькивщиной" условий они готовы быть в коалиции и голосовать за кандидатуру председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. "Но ни в коем случае не авансом. Сначала сделайте соответствующие шаги для страны и для людей. Проголосуйте законы, подпишите эти законы, а потом будем формировать коалицию. Обещаниями больше никто жить не будет", - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 25 марта народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко сказал, что их политическая сила готова к участию в формировании новой коалиции и обсуждению программы действий правительства только после учета их требований. По его словам, речь идет о запрете продажи сельскохозяйственных земель, прямой бюджетной и налоговой поддержке агарного сектора, снижении тарифов, борьбе с коррупцией; отмене налога на пенсии, индексации зарплат и пенсий, поддержке малого и среднего бизнеса.