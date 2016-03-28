Новую коалицию формируют БПП, "Народный фронт" и "Батькивщина" - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после встречи глав фракций и групп парламента с президентом Украины Петром Порошенко.

«На завтра договорились о том, что на 12:00 собирают собрание новой коалиции. Формируют коалицию «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Батькивщина», - сказал депутат. В то же время, поскольку предложения фракции Радикальной партии не учтены, то они остаются в оппозиции.

«Да, БПП, Народный фронт и Батькывщина, - отметил Ляшко, - формируют коалицию, подписываются под кандидатурой Гройсмана на должность премьер-министра, и если договорятся они, состав правительства, очевидно, завтра после обеда и будет это проголосовано».

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В свою очередь, лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, также сообщил, что завтра будет проводиться учредительное собрание коалиции, где согласились участвовать фракции БПП, «Народный фронт» и «Батькивщина».

«Для того, чтобы все же сформировать коалицию и начинать работать по кандидатуре на премьер-министра, членов правительства и программы действий будущего правительства», - сказал он.

На вопрос: уже завтра парламент может проголосовать за назначение председателя ВР Владимира Гройсмана на должность премьер-министра, Бурбак отметил, что завтра главным голосованием является удовлетворение отставки генпрокурора.

На уточнение: или уже после собрания парламент может проголосовать за Гройсмана, депутат отметил, что сначала необходимо согласовать коалиционное соглашение, подписаться под ним и разрабатывать программу действий правительства.

«Если успеют, то пожалуйста, может быть», - добавил Бурбак.

Он также отметил, что был удивлен тем, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко подтвердила, что ее фракция «готова подписаться под действующим коалиционным соглашением, то есть планом действий коалиции, что и предусматривает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом».

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Как сообщал УНИАН, заместитель лидера парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что фракция БПП приняла решение остановить членство в коалиции, пока не будет принято решение об избрании нового премьера.