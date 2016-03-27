Украина продолжит противодействовать агрессии РФ и рассчитывает на поддержку партнеров - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел (МИД) по случаю второй годовщины принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины". "Два года назад убедительным большинством голосов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была одобрена резолюция "Территориальная целостность Украины», которой подтверждается суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. За принятие резолюции проголосовали 100 стран, против принятия выступили 11 стран во главе с Россией", - напоминается в заявлении.

Читайте такжеРада призвала международное сообщество осудить насильственные действия РФ и усилить давление на нееВ МИД отметили, что призыв ко всем государствам отказаться и воздерживаться от действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности Украины, в том числе любых попыток изменить границы Украины под угрозой силы или ее применения или иным незаконным путем, стал очередным свидетельством полной поддержки со стороны международного сообщества Украины, которая стала жертвой военной агрессии со стороны России.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что даже после этого четкого вердикта международного сообщества Россия не вернулась к праву цивилизованных народов. Своей незаконной оккупацией Автономной республики Крым и Севастополя, а также военным вторжением на украинский Донбасс Москва упорно продолжает нарушать международное право.

В течение двух лет незаконной оккупации продолжаются масштабные притеснения Россией прав человека в Крыму, в том числе крымских татар - коренного народа Крымского полуострова, напомнили в министерстве. "Украина будет осуществлять все предусмотренные международным правом шаги для противодействия агрессии со стороны России, восстановления своей территориальной целостности и возмещения причиненных противоправными действиями убытков. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН остается ключевым инструментом для деоккупации Крыма, и Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества в деле восстановления территориальной целостности нашего государства в рамках его международно признанных границ", - заявили в МИД.