Порошенко напомнил России о расплате за оккупацию Крыма

Такое убеждение президент Украины Петр Порошенко высказал на своей странице в Facebook.

"За последние два года Крым погрузился в массовые аресты и репрессии. Права крымских татар цинично нарушаются. Поведение оккупантов в Крыму все больше напоминает сталинские времена", - отметил президент.

Он напомнил, что Украина и мировое сообщество продолжат оказывать давление на агрессора.

"Ведутся переговоры о деоккупации Крыма на основе международных форматов, включая формат "Женева+", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что "Россия заплатит цену, которую должен заплатить агрессор".

"Весь мир с Украиной! Крым – это Украина!" - подчеркнул глава государства.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% принявших участие в "референдуме" 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.