В оккупированном Судаке около сотни вооруженных силовиков приехали сносить дома крымских татар (видео)

Об этом Крым.Реалии рассказал первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

«Там находилось около 100 представителей правоохранителей, половина из них была вооружена. Это представители ОМОНа, полиции, ФСБ. Как минимум, 2 КАМаЗа. Экипированы, то есть, ждали чего-то. Ничего не происходило. Была большая группа крымских татар. Тоже где-то в таком количестве, может больше», - рассказал он.

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По его словам, эти дома построены много лет назад и, действительно, не имели разрешительных документов. При этом Джелял подчеркнул, что такая ситуация характерна для всего Крыма и касается не только крымских татар.

«Я не знаю, пытались ли их (дома) узаконить за последние два года, но большинство сходится на том, в частности, то, что касается Ильвера Аметова (глава Судакского регионального Меджлиса, владелец объекта, «попавшего под снос»), ему неоднократно предлагали сотрудничать с действующей властью и теми политическими силами среди крымских татар, которым власть доверяет, скажем так. Он отказался и сказал, что у него есть свои убеждения и свои взгляды на то, что происходило и происходит сегодня. В результате чего у него, собственно, и возникают неприятности», - отметил первый замглавы Меджлиса.

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Он также сказал, что по его данным, некоторые из владельцев той собственности, которую хотят снести, поехали встретиться с "вице-премьер-министром" оккупационных властей Крыма Русланом Бальбеком.

На данный момент нет информации о том, состоялась ли такая встреча, а также какие-либо официальные комментарии российской власти и силовых ведомств Крыма, отсутствуют.

Находящийся сейчас в Судаке координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил, что в настоящее время российские силовики уехали, разошлись и собравшиеся более 150 крымских татар. Правозащитник затруднился прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, отметив, что «Россия непредсказуемая».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.