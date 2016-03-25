У Шокина назвали пиар-кампанией заявления Сакварелидзе об обысках следователей по делу "бриллиантовых прокуроров"

"Сегодня вся страна наблюдает политическую пиар-кампанию, которой занимался Давид Сакварелидзе, сегодня заявление у входа в Генпрокуратуру - это первый пункт плана, второй – вечером рассказать, что их хотят обыскать. Завтра третий пункт пиар-плана – провести митинг под стенами Генпрокуратуры с участием прокуроров, что запрещено Конституцией и законами Украины, потому что прокуроры не являются лицами, которые имеют право участвовать в митингах. Что касается обысков, то по имеющейся у меня информации, сейчас никакие обыски ни у кого не проводятся. Хотя у нас достаточно вопросов к отдельным личностям, которые еще не переназначены в Генинспекцию, и не то, что их в Генинспекцию надо назначать, а Генинспекции надо заниматься такими лицами", – цитирует Куценко 112.ua.

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Он добавил: "Я не могу подтвердить, или опровергнуть, я еще раз скажу, об уголовных производствах в отношении подчиненных Давида мне не известно, у нас много следователей и прокуроров, возможно, какое-то производство ведется, но по имеющейся у меня информации, в настоящее время никто никаких обысков у них не планировал проводить, это больше пиар".

Как сообщал УНИАН, Сакварелидзе заявил, что руководство ГПУ санкционировало обыски и прослушивания следователей по делу "бриллиантовых прокуроров".