Сакварелидзе о деле "бриллиантовых прокуроров": ГПУ разрешила обыски и прослушку следователей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сакварелидзе заявил сегодня на брифинге.

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"По нашей информации, по нам всем, по этим людям (следователи, расследовавшие дело "бриллиантовых прокуроров" - УНИАН) есть постановления на обыски, на прослушивание. Я хочу предупредить, что если хоть один волосок упадет с наших героев, мы будем за них бороться до последней капли крови... Эти обыски будут предприниматься для того, наверное, чтобы этим людям что-то подбросили... Нам приходится бороться против еще одного адвоката "бриллиантовых прокуроров" – генерального прокурора Виктора Шокина", - подчеркнул Секварелидзе.

Он также сообщил, что 7 сотрудников ГПУ, которые занимались делом "бриллиантовых прокуроров", уже получили уведомления об увольнении.

"Еще месяц назад они все были выведены за штат, чтобы парализовать всю работу нашего управления, чтобы парализовать суд по "бриллиантовым прокурорам". Всем работникам, которые принимали участие в деле "бриллиантовых прокуроров", сегодня сообщили об увольнении", - заявил он.

Сакварелидзе также отметил, что официальной причиной таких сообщений об увольнении является реорганизация.

Кроме того, Сакварелидзе сообщил, что генеральный прокурор сегодня находится на рабочем месте и он имел с ним беседу.

«Он сказал, что не понимает, почему я это делаю. Я тоже не понимаю, почему он опускается до этого и расправляется с рядовыми следователями и прокурорами», - заявил Сакварелидзе.

По словам Сакварелидзе, в беседе Шокин также сказал ему, что никого не увольняет. «Но у меня в руках сейчас есть конкретные факты – извещения на увольнение наших сотрудников», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнения сотрудников ГПУ, которые занимались расследованием дела "бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина, продолжаются.

Ранее Сакварелидзе сообщал, что за 4 месяца против сотрудников из его команды Генпрокуратура возбудила семь уголовных производств.

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина идет задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина идет было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.