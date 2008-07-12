Все нардепы ЕЦ получили должности в руководстве

«Единый Центр» на своем субботнем съезде в Киеве избрал Политический совет партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в руководящий орган партии вошло 142 человека, за это проголосовали 2087 делегатов (против – 2, воздержались – 4).

В частности, в Политсовет вошли по три человека от каждой региональной организации, по должности – председатели региональных организаций, депутаты Верховной Рады – члены «Единого Центра», которых насчитывается 5 человек.

Отдельно делегаты съезда проголосовали за то, чтобы в состав Политсовета также вошел ряд известных украинских политиков, которые стали членами «Единого Центра».

В частности, в этот список вошли председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, пять глав областных государственных администраций, являющихся членами «Единого центра», еще несколько политиков.

За этот список, который состоит из 29 человек, проголосовали 2070 делегатов съезда (против – 7, воздержалось 16).

В соответствии с уставом партии, который был принят ранее, именно Политсовет партии избирает председателя партии. Сейчас в работе съезда объявлен перерыв до 20 часов. Тем временем на свои заседания соберутся новоизбранные Политсовет и контрольно-ревизионная комиссия «Единого Центра».