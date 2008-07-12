Тимошенко создаст молодежное правительство, но игрушек не даст
Идею премьера слушали «молодые»
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает создать молодежное правительство на базе молодежного крыла «Батькивщины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Киеве во время конференции Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая».
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это правительство должно не просто собираться и играть в игрушки, а работать и помогать действующему Кабинету Министров.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что готова проводить регулярные встречи с молодежным правительством, чтобы они имели возможность донести свои проблемы до Кабмина.
«Я хочу при правительстве Украины видеть еще одно молодежное правительство», - сказала премьер.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом будет формироваться новый кадровый резерв в нашей стране.
Во время конференции также было подписано соглашение о сотрудничестве между Всеукраинской партией «Батькивщина» и всеукраинской молодежной организацией «Батькивщина молодая» в лице Ю.ТИМОШЕНКО и лидера «Батькивщины молодой» Евгения СУСЛОВА.