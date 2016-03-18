Крым был, есть и будет частью Украины - постпред США в ООН

Об этом она заявила во время выступления на собрании ООН ко второй годовщине аннексии полуострова, сообщается на странице представительства США в ООН в Twitter.

"Время, что истекает, никак не меняет факты: Крым был, есть, должен быть и будет оставаться частью суверенной Украины", - сказала Пауэр.

Она также отметила, что оккупационная власть в Крыму совершает серьезные нарушения прав этнических и религиозных меньшинств.

«Это не только крымские татары, которые являются мишенью в Крыму, речь идет о широком круге критиков действий России», – подчеркнула постпред США в ООН.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.