Крым был, есть и будет частью Украины - постпред США в ООН
Постоянный представитель США в Совете безопасности ООН Саманта Пауэр подчеркнула, что Крым остается частью суверенной Украины.
Об этом она заявила во время выступления на собрании ООН ко второй годовщине аннексии полуострова, сообщается на странице представительства США в ООН в Twitter.
"Время, что истекает, никак не меняет факты: Крым был, есть, должен быть и будет оставаться частью суверенной Украины", - сказала Пауэр.
Она также отметила, что оккупационная власть в Крыму совершает серьезные нарушения прав этнических и религиозных меньшинств.
«Это не только крымские татары, которые являются мишенью в Крыму, речь идет о широком круге критиков действий России», – подчеркнула постпред США в ООН.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.
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Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.