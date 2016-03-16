Генпрокуратура будет расследовать, кто украл деньги на реформу прокуратуры, выделенные США и ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в ГПУ поступило обращение народных депутатов Украины, которые заинтересовались вопросом использования денег, которые были направлены в Украину американскими, европейскими партнерами для проведения реформ органов прокуратуры.

«Аналогичное обращение от около 50 народных депутатов было направлено в Сенат США, отдельным сенаторам, и теперь, приложив копии этих документов, они пришли к нам. Прокуратурой проводились определенные проверки, и у нас достаточно вопросов все же, куда делись средства, которые выделялись нашими зарубежными партнерами на реформу прокуратуры, но на наши официальные счета не поступили», - заявил Куценко.

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«В связи с поступлением обращения народных депутатов Украины информация, изложенная в нем, будет внесена в Единый реестр досудебных расследований и фактически даст старт определенном серьезному расследованию, в рамках которого однозначно будут допрошены, в том числе, работники прокуратуры и чиновники нашей структуры, которые отвечали за реформы, для того, чтобы объяснить где деньги», - добавил прокурор.

Он отметил, что "этот вопрос резонирует, общество интересует, где эти деньги".

По словам Куценко, есть основания предварительно говорить о правонарушении, предусмотренном ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – УНИАН).

«Пока мы никого не обвиняем... Речь идет о разных суммах, одна сумма – около 200 тысяч долларов, другая – около 2 миллионов долларов», - уточнил прокурор.

Куценко напомнил, что реформа прокуратуре проходила в прошлом году.

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