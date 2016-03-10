В выборах мэра Кривого Рога примут участие 15 кандидатов – горизбирком

Как сообщили УНИАН в городской избирательной комиссии, на своем заседании 9 марта горизбирком утвердил список кандидатов и форму избирательного бюллетеня.

За кресло Криворожского городского головы, в частности, будут соревноваться действующий городской голова Юрий Вилкул, народный депутат Украины Семен Семенченко (партия «Самопомич»), куратор 40-го батальона территориальной обороны Николай Колесник (партия УКРОП) и депутат горсовета Светлана Сова (партия «Сила людей»).

Подавляющее большинство претендентов на должность являются известными в Кривом Роге людьми – это гражданские активисты и волонтеры. 11 кандидатов являются самовыдвиженцами.

Вместе с тем горизбирком отказал двум кандидатам, которые подали документы, в регистрации. Как сообщили в горизбиркоме, Эдуард Комар не внес необходимый денежный залог в размере 28 354 гривень, а Виктории Шиловой, которая представляла Социальную партию, отказано, поскольку указанная партия официально не зарегистрирована в Украине.

По состоянию на 1 февраля 2016 года в Кривом Роге в списки внесено 514 407 избирателей.

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула. По информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Взаимопомощи» Юрий Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

Последний заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах, однако суды отклонили его иски.

Фракция «Самопомич» в Верховной Раде потребовала назначить новые выборы мэра Кривого Рога, в частности блокируя трибуну парламента. 23 декабря ВР приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.