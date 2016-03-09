Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым – Эрдоган
21:26, 09 марта 2016Политика
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Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая временно оккупированный Крым.
Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Анкаре.
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По его словам, Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым.
«Турция не признала и никогда не признает аннексию Крыма и не собирается этого делать», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
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