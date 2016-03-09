Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым – Эрдоган

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Анкаре.

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По его словам, Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым.

«Турция не признала и никогда не признает аннексию Крыма и не собирается этого делать», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.