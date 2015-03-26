Украина и Турция договорились о многомиллиардной космической программе

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на брифинге в Днепропетровске. "Только поехала турецкая делегация. Мы договорились о многомиллиардной космической программе. Не все можем сейчас говорить", - сказал президент.

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Он также заверил, что с политической стороны постарается сделать все возможное, чтобы загрузить украинские предприятия работой. Но при этом предприятие должно быть "конкурентоспособным или дать дорогу другим".

Как сообщал УНИАН, 20 марта Украину с официальным визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правительственная делегация этой страны. В ходе визита отмечалось, что Украина и Турция планируют активизировать совместную работу по развитию проектов государственно-частного партнерства.