Украина и Турция договорились о многомиллиардной космической программе
Украина и Турция договорились о многомиллиардной космической программе, которая будет способствовать загрузке украинских профильных предприятий.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко на брифинге в Днепропетровске. "Только поехала турецкая делегация. Мы договорились о многомиллиардной космической программе. Не все можем сейчас говорить", - сказал президент.
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Он также заверил, что с политической стороны постарается сделать все возможное, чтобы загрузить украинские предприятия работой. Но при этом предприятие должно быть "конкурентоспособным или дать дорогу другим".
Как сообщал УНИАН, 20 марта Украину с официальным визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правительственная делегация этой страны. В ходе визита отмечалось, что Украина и Турция планируют активизировать совместную работу по развитию проектов государственно-частного партнерства.