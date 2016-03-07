В Европарламенте предложили инициировать "список Савченко" по образцу "Магнитского"

Об этом заявил депутат Европарламента Петрас Ауштревичус в понедельник, 7 марта, в интервью Deutsche Welle.

«В Европарламенте неоднократно поднимался вопрос создания «списка Надежды Савченко». Я думаю, мы дошли до той грани, когда должны что-то сделать. Я буду говорить с моими коллегами. По крайней мере, мы снова пошлем письмо верховной представительнице Евросоюза по внешней политики и безопасности Федерике Могерини, в котором попросим инициировать «список Савченко». Это может произойти уже завтра», – отметил он.

По словам Ауштревичуса, депутаты Европарламента «демонстрируют солидарность с Савченко и негативное отношение к российской власти, которая унижает и подвергает пыткам Надежду». Он также пригласил всех присоединяться к петиции, призывающей к освобождению украинки, которую незаконно удерживают в российском СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков к ней не допустили.