Великобритания призвала Россию немедленно освободить Савченко

Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал Россию немедленно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

Обращение Лидингтона обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Он выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об объявлении Савченко сухой голодовки в знак протеста против ее незаконного содержания под стражей в России.

Лидингтон напомнил, что правительство Великобритании неоднократно призывало власти РФ освободить летчицу.

«Сухая голодовка представляет весьма реальную и непосредственную опасность для жизни Савченко. Я настоятельно призываю правительство России проявить милосердие и освободить ее немедленно», - подчеркнул Лидингтон.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.