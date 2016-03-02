Гособвинение России требует для Савченко на 23 года колонии
13:59, 02 марта 2016Общество
4456 0обновлено
Государственное обвинение РФ требует от суда 23 года лишения свободы в колонии общего режима для украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.
Савченко могут приговорить к 23 годам тюрьмы / facebook.com/Batkivshchyna
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе прений в российском суде сообщил один из прокуроров.
Читайте такжеГособвинение России считает вину Савченко доказанной
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей», - сказал он.
Надежду Савченко судят по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском в июне 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter