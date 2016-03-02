Гособвинение России требует для Савченко на 23 года колонии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе прений в российском суде сообщил один из прокуроров.

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«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей», - сказал он.

Надежду Савченко судят по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском в июне 2014 года.