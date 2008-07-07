Тимошенко не допустит приватизации Нафтогаза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ о возможности совместной с Россией разработке шельфа Черного моря его личным мнением.

Об этом она сказала, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление О.ДУБИНЫ, сделанное им в интервью «Зеркалу недели».

«Это личное видение ДУБИНЫ. Я могу сказать, что Украина способна своими силами разрабатывать шельф (Черного моря - УНИАН) и, кроме того, я ни в коем случае и никогда не допущу акционирования и приватизации НАК «Нафтогаз Украины» - это исключается полностью», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что «Нафтогаз» останется государственной компанией.

«Учитывая вороватость нашего политикума, к "Нафтогазу" пусть даже не прикасаются, и транзитная система должна оставаться у государства», - подчеркнула премьер.

Как сообщалось, председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА предлагает заключить договор о совместной разработке Черноморского шельфа Украины с российским «Газпромом». Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 25 (704) 5-11 июля 2008).

«Я бы предложил заключить договор о совместной разработке Черноморского шельфа Украины с «Газпромом» и договор о совместной разработке газовых месторождений на территории Российской Федерации. Мы с ними - там, они с нами - здесь», - сказал О.ДУБИНА.

«Мы готовы с ними разрабатывать украинские месторождения на шельфе и отдавать им нефть в обмен на газ, который нам больше интересен, - уточнил он. - Пусть «Газпром» на условиях СРП (соглашения о разделе продукции) забирает себе добытую на шельфе нефть, а мы - на условиях СРП заберем добытый совместно газ».

О.ДУБИНА также считает, что «Нафтогаз Украины» нужно готовить к оценке и последующему акционированию, то есть на будущую продажу.

Он подчеркнул, что на базе НАК «Нафтогаз Украины» должен быть построен большой бизнес.