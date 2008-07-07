У Ющенко говорят, что Украина из-за Тимошенко заплатит слишком дорого

Несогласованность макроэкономических показателей между правительством и Национальным банком Украины ставит под сомнение реальность внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО озвучила на брифинге для прессы пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО считает, что отказ правительства согласовать с НБУ сценарий макроэкономического развития Украины до конца года является большим риском.

«За неспособность двух государственных институтов прийти к согласию граждане Украины могут заплатить слишком высокую цену», - считает Президент.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, в проекте изменений в государственный бюджет прогноз уровня инфляции, исходя из которого рассчитаны размеры социальных стандартов, отмечен в размере 15,9%.

В то же время, сказала она, этот прогноз НБУ был готов поддержать лишь при условии направления всех дополнительных средств на уменьшение дефицита бюджета либо на такие инфляционно нейтральные направления как отмена налога на куплю-продажу валюты или закачку природного газа в хранилища.

«Еще одна ошибка в прогнозе уровня инфляции может привести к тому, что установленные новые размеры социальных стандартов будут опять занижены уже через два-три месяца», - заметила И.ВАННИКОВА.

По мнению главы государства, сказала его пресс-секретарь, правительство при внесении изменений в государственный бюджет вместо направления дополнительных доходов на укрепление экономической стабильности и развитие государства предлагает использовать их в основном на политику проедания.