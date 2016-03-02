Гройсман: В 2016 году безвизовый режим будет, меня заверили сегодня в Еврокомиссии

Об этом он сказал в эфире канала «112».

Гройсман отметил, что в Брюсселе в эти дни его заверили «на всех встречах, а встреч было достаточно много, и все на высоком уровне - безвизовый режим будет».

Читайте такжеОтмену виз для Украины и Грузии официально разделили

«Хотел бы сейчас отбросить все спекуляции на эту тему - о совместном рассмотрении вопроса с Грузией или отдельно - это не имеет значения. Имеет значение единственное, что в 2016 году безвизовый режим будет. Меня заверили сегодня и в Еврокомиссии, и в Европарламенте», - подчеркнул спикер.

По его словам, осталось два невыполненных Украиной вопроса - это поправка в закон об электронном декларировании.

«И вчера, и сегодня ведутся консультации европейских экспертов и наших. И я думаю, что мы выйдем на решение, по крайней мере, мои коллеги – народные депутаты, председатели фракций подтвердили готовность голосовать за эти изменения. И вторая позиция - это Национальное агентство по предотвращению коррупции. И здесь его должно сформировать правительство», сказал Гройсман.