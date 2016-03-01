Еврокомиссар: скорость отмены виз для украинцев зависит от Верховной Рады

Об этом заявил, выступая в Брюсселе перед депутатами Европарламента и Верховной Рады еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Он отметил, что скорость отмены виз в ЕС для украинцев будет зависеть не от Еврокомиссии, а от украинских законодателей. "Могу заверить, мы полны решимости идти вперед, - отметил Йоханнес Хан и добавил, - В настоящее время дело за депутатами Верховной Рады. Все зависит от того, соответствуют ли принятые законы критериям, о которых мы договорились ранее", - подчеркнул еврокомиссар.

Прежде всего он указал на несоответствие согласованным требованиям законодательной нормы об электронном декларировании доходов украинскими чиновниками. "Здесь есть необходимость в совершенствовании", - заявил евродепутат, указывая на то, что положения закона об электронных декларациях имущества касаются и депутатов.

Верховная Рада приняла все законы, необходимые для выполнения требований либерализации визового режима с ЕС. В то же время, принятая норма об электронном декларировании доходов чиновников, как подчеркнул посол ЕС в Украине Ян Томбинский, разочаровала Брюссель. В частности, требования к чиновникам относительно декларирования в принятом документе размыты и перенесены на год позже, чем планировалось ранее.