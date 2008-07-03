Тимошенко устроит депутатам «прекрасный» тест

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что политические силы, «которые будут саботировать принятие изменений в бюджет на 2008 год – будут саботировать каждого гражданина Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила во время заседания совета коалиции, комментируя заявления некоторых политических сил о том, что коалиция должна показать свою дееспособность путем голосования за изменения в бюджет.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что принятие изменений в бюджет «будет прекрасным тестом на то, кто служит своим собственным амбициям и кто борется за власть ценой разрушения жизни страны, а кто действительно служит народу независимо от того, во власти он или в оппозиции».

Она отметила, что правительство и фракция БЮТ сделает все для информирования населения, как политические силы голосовали за проекты изменений в бюджет. “И те политические силы, которые планируют этот процесс саботировать, они не демократическую коалицию будут саботировать, они будут саботировать каждого гражданина», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря об изменениях в бюджет, премьер-министр отметила, что в первом полугодии «Украина живет с профицитом бюджета». По ее словам, речь идет о том, чтобы в изменениях в бюджет было предусмотрено уменьшение дефицита бюджета на 0,3%. Она также отметила, что речь не идет и об увеличении внешнего долга Украины.