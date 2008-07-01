Регионалы сказали, какой способ избрания Президента их устраивает

Фракция Партии регионов не предлагает изменять способ избрания Президента Украины, но может вести по этому вопросу дискуссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он подчеркнул, что в данном законопроекте не затрагивается способ избрания Президента, то есть избрания его на выборах. «Пока что изменять его мы не предлагаем», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, добавив, что Партия регионов «может вести дискуссию с представителями других фракций, если будут предложены другие варианты избрания Президента Украины”. Он подчеркнул, что «это не есть позиция, которую мы категорически будем защищать». А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что сейчас нецелесообразно изменять способ избрания главы государства.