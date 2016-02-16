Провал голосования по отставке правительства - "достаточно ожидаемое поведение коллег из коалиции" - Сыроед

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя ВР Оксана Сыроед.

Она отметила, что такое решение можно было спрогнозировать, когда появилось обращение президента Украины к Кабинету министров об отставке.

Она напомнила, что президент мог сам инициировать отставку правительства.

Сыроед подчеркнула, что для нынешнего правительства признание работы неудовлетворительной и одновременно неотправление его в отставку "это большее унижение, по-моему, чем политическая смерть".

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Она подчеркнула, что люди не имеют доверия к правительству, но парламент оказался несостоятельным освободить нынешнее правительство и назначить такое, которому бы люди доверяли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.