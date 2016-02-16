ВР сегодня может рассмотреть недоверие правительству, если будет 150 подписей - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом заслушивания отчета Кабинета министров в парламенте.

Спикер отметил, что парламент начинает рассмотрение вопроса относительно отчета правительства.

"И сегодня мы можем рассмотреть в случае, если будет подано 150 подписей, вопрос недоверия к правительству", - сказал Гройсман.

В парламент прибыл премьер-министр Арсений Яценюк и члены Кабмина.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля фракции "Самопомич" и "Батькивщина" заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.

В тот же день вечером во фракции "Блока Петра Порошенко" сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заверил, что ни один депутат от "Народного фронта" не будет голосовать за выражение недоверия правительству.

Вместе с тем лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работу правительства.

Утром в БПП сообщили, что 79 членов фракции поставили подписи под инициативой относительно выражения недоверия правительству.