"Батькивщина" и "Самопомич" отказались работать с правительством Яценюка

Об этом после совета коалиции при участии премьера заявил зампред "Батькивщины" Сергей Соболев, передает "Украинская правда".

"Каждая фракция высказалась, готова ли она работать с этим правительством. Исходя из ответа, ни фракция "Батькивщина", ни фракция "Самопомич" с этим премьером работать не будет", - отметил он.

"Ясно, что "Народный фронт" заявили, что они будут работать с этим премьером, "Блок Петра Порошенко" требует переформатирования правительства, тогда они готовы работать с этим премьером", - отметил Соболев.

Он также сообщил, что если Яценюк останется премьером, "Батькивщина" не будет предлагать свои кандидатуры в Кабмин.

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"Мы заявили, что в случае, если остается этот премьер и эта экономическая политика, мы в правительство не пойдем", - подчеркнул Соболев.

"Обсуждался также вопрос, готов ли "Народный фронт", если уйдет Арсений Яценюк, продолжать работать в коалиции. Ответ впервые не был столь категоричен. Они сказали, что будут думать, исходя из ситуации", - подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что Яценюк еще раз приглашен на заседание совета коалиции в понедельник.

В то же время председатель фракции НФ Максим Бурбак заявил, что правительству нужно дать работать.

"Фракция НФ поддерживает то, что в четверг заявили в правительстве, что нужно прекратить эту истерию вокруг отставки правительства и дать людям нормально работать и внедрять реформы", - сказал Бурбак.