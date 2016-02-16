Стало известно, сколько депутатов от БПП поставили подписи за отставку Кабмина
79 депутатов от «Блока Петра Порошенко» поставили подписи под инициативой относительно выражения недоверия правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко сообщил в комментарии журналистам.
На уточняющий вопрос, будут ли эти подписи затем добавлены к тем, что собирают фракции “Самопомич” и “Батькивщина”, Лещенко ответил, что усилия фракции направлены на сбор подписей своих депутатов, а все остальные пусть присоединяются к этой инициативе.
Как известно, для инициирования вопроса о выражении недоверия правительству необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.
Читайте такжеВ "Оппоблоке" заявили, что поддержат постановление о признании неудовлетворительной работы правительства
Как сообщал УНИАН, 15 февраля фракции «Самопомич» и «Батькивщина» заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.
В тот же день вечером во фракции «Блока Петра Порошенко» сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.
В свою очередь, лидер фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заверил, что ни один из депутатов от «Народного фронта» не будет голосовать за выражение правительству недоверия.
Вместе с тем лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работы правительства.
Сегодня Верховная Рада Украины планирует заслушать отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства.