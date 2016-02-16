Стало известно, сколько депутатов от БПП поставили подписи за отставку Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко сообщил в комментарии журналистам.

На уточняющий вопрос, будут ли эти подписи затем добавлены к тем, что собирают фракции “Самопомич” и “Батькивщина”, Лещенко ответил, что усилия фракции направлены на сбор подписей своих депутатов, а все остальные пусть присоединяются к этой инициативе.

Как известно, для инициирования вопроса о выражении недоверия правительству необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Читайте такжеВ "Оппоблоке" заявили, что поддержат постановление о признании неудовлетворительной работы правительства

Как сообщал УНИАН, 15 февраля фракции «Самопомич» и «Батькивщина» заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.

В тот же день вечером во фракции «Блока Петра Порошенко» сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

В свою очередь, лидер фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заверил, что ни один из депутатов от «Народного фронта» не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

Вместе с тем лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работы правительства.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует заслушать отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства.