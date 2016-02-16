Гройсман: Рада на вечернем заседании заслушает отчет правительства

На вечернем заседании Верховная Рада заслушает отчет Кабинета министров.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, закрывая утреннее заседание парламента. Читайте такжеОтчет Кабмина перенесли на 16:00 Как известно, вечернее заседание Рады начинается в 16.00, согласно закону о Регламенте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter