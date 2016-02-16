Гройсман: Рада на вечернем заседании заслушает отчет правительства

15:06, 16 февраля 2016
Политика
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На вечернем заседании Верховная Рада заслушает отчет Кабинета министров.

фото: УНИАН

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, закрывая утреннее заседание парламента.

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Как известно, вечернее заседание Рады начинается в 16.00, согласно закону о Регламенте.

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