Гройсман: Рада на вечернем заседании заслушает отчет правительства
15:06, 16 февраля 2016Политика
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На вечернем заседании Верховная Рада заслушает отчет Кабинета министров.
Отчет Кабмина заслушают после 16:00 / фото: УНИАН
Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, закрывая утреннее заседание парламента.
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Как известно, вечернее заседание Рады начинается в 16.00, согласно закону о Регламенте.
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